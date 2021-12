Riconfermata Lore Lorenzi per la guida del Pd Poggibonsi

Sabato 4 dicembre si è svolgo il congresso del Partito Democratico a Poggibonsi, che ha visto la riconferma di Lore Lorenzi come segretaria dell’unione comunale del Pd, ma anche l’elezione dei nuovi segretari di circolo. Per Staggia è stato eletto Filippo Giomini, per Bellavista Maurizio Pelosi, ex segretario dell’unione che generosamente si è messo a disposizione e per il circolo di Poggibonsi, Francesco Cibecchini. In merito alla consultazione provinciale, ancora in corso, il partito di Poggibonsi ha dato ampia fiducia ad Andrea Valenti, segretario uscente.

È stato un pomeriggio di confronto, ascolto e condivisione, partendo proprio dai temi contenuti nelle piattaforme programmatiche, presentate dai vari candidati. Si è sottolineata la centralità della politica e delle difficoltà emerse soprattutto con la pandemia, ancora in corso, che ha modificato la socialità, il lavoro e la sanità.

Per il PD è fondamentale che vengano riattivati tutti i canali di comunicazione e ascolto della comunità, che si possa trovare soluzioni non solo a questioni presenti, ma avere la forza di immaginare a più ampio respiro una società non esclusiva, ma inclusiva.

Un patrimonio, quelle di iscritte e iscritti che devono tornare ad essere protagonisti attivi, un partito come luogo di partecipazione e ascolto, soprattutto delle nuove generazioni in cui la parola d’ordine è ‘futuro’.

Il futuro è soprattutto lavoro, che si traduce in cultura, sanità e servizi, per questo è fondamentale saper cogliere concretamente quello che può essere progettato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una grande opportunità di sviluppo.

Con il tema del lavoro e dei giovani, corrono paralleli i temi centrali sulle disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro e dei cambiamenti legati allo sviluppo economico e della transizione ecologica, tutte sfide da tradurre sia a livello nazionale che locale.

Proprio la pandemia, ci ha dimostrato quanto il territorio e la sua rete sia importante, per questo rimettere al centro le persone, donne e uomini, in una visione comune è quanto mai il vero obiettivo da immaginare e realizzare.

Fonte: Pd Poggibonsi