Ruba videogiochi Nintendo al centro commerciale, arrestato a Empoli

Ieri i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Empoli hanno arrestato un trentacinquenne già noto alle forze dell’ordine per furto aggravato, avvenuto nel negozio Mediaworld presso il Centro Empoli di via Sanzio.

L'uomo aveva sottratto alcuni videogiochi per console Nintendo Wii dagli scaffali del negozio e li aveva nascosti nella propria giacca.

Sottoposto ad accertamenti, l’uomo è stato quindi trovato in possesso della merce rubata, del valore di circa 180 euro e, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo di convalida previsto per la giornata di oggi.