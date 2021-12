Scarcerazione Zaki: il Consiglio regionale accoglie notizia con un applauso

Il Consiglio regionale della Toscana saluta con un applauso caloroso la notizia della imminente scarcerazione di Patrick Zaki. È il presidente dell’Assemblea, Antonio Mazzeo, ad annunciare all’Aula la notizia che presto lo studente egiziano dell’Università di Bologna, incarcerato in Egitto da quasi due anni, potrà uscire dal carcere.

“Pochi muniti fa, è giunta la notizia che Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se la vicenda giudiziaria e la sua assoluzione restano un capitolo aperto. È comunque un primo passo importante di cui gioire, anche se non dobbiamo abbassare il livello di attenzione – ha aggiunto poi il presidente a margine dei lavori –. Penso che la mobilitazione di ciascuno di noi, delle istituzioni tutte, abbia contribuito a velocizzare una situazione che era davvero diventata insostenibile per un Paese civile”. Mazzeo si dice “contento che ognuno nel suo piccolo abbia fatto la sua parte come centinaia di migliaia di cittadini nel nostro Paese” ed esprime “la speranza che Zaki possa presto rientrare in Italia, da uomo libero, per completare i suoi studi”.