Studenti al freddo al Pontormo di Empoli, la denuncia di FdI

Intervento del consigliere metropolitano Claudio Gemelli (FdI nel Centrodestra per il cambiamento)

"Inaccettabile la condizione che vivono gli studenti di alcune aule del Liceo Pontormo di Empoli che ci segnalano diverse criticità a partire da quella più evidente in questi giorni, ossia il freddo - dichiara il consigliere metropolitano Claudio Gemelli - Molte aule non sono adeguatamente riscaldate e gli studenti sono costretti a restare in classe con il giubbotto perché il riscaldamento non funziona. Questa non è una situazione degna per gli istituti superiori della nostra area metropolitana."

“Il problema freddo ormai è il flagello delle scuole empolesi, liceo Pontormo innanzitutto sin da quando nel 2008 ricoprii il ruolo di rappresentante d’istituto per due anni consecutivi. Gli impegni assunti dell’allora Provincia sono ancora totalmente disattesi, pertanto esprimo la mia vicinanza a chi oggi si batte per delle condizioni di studio consone e adeguate”, così Andrea Poggianti, capogruppo di Fratelli d’Italia di Empoli.

"Sono molti gli studenti delle scuole superiori che in questi giorni stanno occupando gli istituti della provincia per denunciare le grandi carenze che vivono: dopo più di un anno di difficoltà dovute alla pandemia, l’esperienza della didattica a distanza e le regole stringenti, ora che le lezioni sono tornate tutte in presenza emergono tutti i problemi mai risolti e la necessità di un importante investimento sulla manutenzione ordinaria - conclude Gemelli - Mi auguro che la Città Metropolitana ed il consigliere delegato Massimo Fratini, prendano seriamente in carico la situazione e trovino soluzioni nel minor tempo possibile".