Teatri di confine, torna la rassegna per bambini e famiglie

Il Minimal Teatro di Empoli presenta la nuova stagione di Teatri di confine, promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro.

Quattro appuntamenti di questa rassegna in orario serale per proporre una formula diversa ai bambini e alle loro famiglie.

"Al Minimal Teatro, appena finiti gli spettacoli domenicali si prosegue, grazie al Comune di Empoli e alla collaborazione artistica e organizzativa con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, arriva una nuova offerta per il pubblico delle famiglie con alcuni fra i migliori spettacoli italiani del teatro per le nuove generazioni- così spiega Renzo Boldrini, direttore artistico di Giallo Mare Minimal Teatro- Spettacoli tout publique capaci di coinvolgere in modo emozionante grandi e piccoli che possono uscire insieme il venerdì sera per andare a teatro e condividere insieme la magia della scena. Iniziamo con uno spettacolo creato dalla nostra compagnia che sta riscuotendo in tutt'Italia un caloroso successo".

Primo appuntamento venerdì 10 dicembre alle 21 con una delle ultime produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro firmata da Renzo Boldrini Bambini all’inferno, storie divine dell’altro mondo con Tommaso Taddei, nei panni di Alighiero che accompagna i giovani spettatori a conoscere i personaggi più famosi della Divina Commedia di Dante.

Il programma di Teatri di confine prosegue venerdì 21gennaio 2022 con La nostra maestra è un troll di Sandro Mabellini, produzione Fontemaggiore/Accademia Perduta-RomagnaTeatri; venerdì 11 febbraio Con viva voce, la storia di Ivan e il lupo grigio di Bruno Cappagli e Guido Castiglia, produzione La Baracca-Testoni ragazzi; ultimo appuntamento venerdì 25 febbraio con Il gatto e la volpe-aspettando Mangiafuoco di e con Mario Aroldi e Mario Mascitelli, produzione Teatro del Cerchio.

Biglietto posto unico € 7. Prevendita e prenotazioni da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00, biglietteria aperta dalle 20.30 il giorno dello spettacolo.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Si ricorda che è gradita la prenotazione.