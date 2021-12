Non ha causato danni ma nonostante la bassa magnitudo è stato avvertito dalla comunità della Valdera. Parliamo del terremoto avvenuto ieri, lunedì 6 dicembre, poco prima delle 18 nei pressi di Ponsacco, in zona Val di Cava. La scossa è stata di magnitudo 1.5 a una profondità di 14 km dal sottosuolo. Sui social però in tanti si sono chiesti l'origine del boato percepito tra Ponsacco, Palaia, Terricciola. Come già detto, non ci sono stati danni.