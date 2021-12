"Un secolo in giallorosso", Us Limite e Capraia festeggia 100 anni con un libro

Sabato 11 dicembre, alle 17,00, presso la Taverna dei Meli di via Togliatti (zona sportiva, accanto allo stadio), a Limite sull'Arno, sarà presentato il volume "Un secolo in giallorosso: dal 1920 Us Limite e Capraia", edito da Geo Edizioni di Empoli e realizzato da Edoardo Antonini e Carlo Fontanelli.

In occasione del centenario della nascita (1920), la società calcistica Us Limite e Capraia Asd ha deciso di investire su un libro che raccogliesse, tramite interviste e ricerche documentali e fotografiche d'archivio, le memorie, gli aneddoti, i ricordi di coloro che hanno giocato nella squadra o hanno in qualche modo vissuto l'ambiente nel corso dei decenni.

Dagli albori e dai campionati in prima divisione, nel dopoguerra, e dalle formazioni giovanili, tra anni '50 e '70, guidate dall'indimenticato Mauro Cecchi, a cui è dedicato il campo sportivo di Limite sull'Arno, fino ad arrivare agli investimenti attuali nel settore giovanile e nelle strutture grazie ai progetti del presidente Maurizio Tramacere Falco e del vice Alessio Michelucci, passando per le esperienze in Prima categoria negli anni '80 e tra il 2011 e 2014, il libro permette di immergersi nel passato più o meno lontano e scoprire curiosità e aneddoti che il tempo rischia di cancellare per sempre.

Gli autori sono:

Edoardo Antonini, presidente della Pro Loco Capraia e Limite, addetto stampa della società sportiva, giornalista e storico che, al suo attivo, ha varie pubblicazioni tra cui il libro "Piovve sul Bagnato: 4 novembre 1966. Le testimonianze più significative dell'alluvione nell'Empolese-Valdelsa"., ed. Ibiskos Risolo di Empoli, 2016, dedicato alle memorie dell'alluvione dell'Arno del 4 novembre 1966;

Carlo Fontanelli, giornalista di grande esperienza, fondatore e titolare della "Geo Edizioni" con la quale, dal 2000 al 2019, ha pubblicato oltre cinquecento volumi dedicati all'attualità ed alla storia dello sport, in particolare calcio e ciclismo, specializzandosi nella storia delle società calcistiche.

La pubblicazione gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Capraia e Limite.

In occasione della presentazione, sabato 11 dicembre Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale per celebrare il centenario dell'Us Limite e Capraia. Sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste allestita presso la Taverna dei Meli di Limite.

Per accedere ai locali sede della presentazione, sarà richiesto il Green Pass e il tutto si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid-19.

Fonte: Us Limite e Capraia Asd