Vaccinazioni pediatriche: anche l’Aou Senese in prima linea per la campagna vaccinale

Le vaccinazioni pediatriche contro il Covid-19, riservate alla fascia d’età 5-11 anni, potranno essere effettuate anche all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per tutti i bambini vulnerabili e portatori di particolari fragilità che necessitano di specifica protezione contro le infezioni e devono, quindi, essere vaccinati prioritariamente ed in ambiente protetto. Le vaccinazioni, come da calendario regionale, partiranno il 16 dicembre; le famiglie dei bambini saranno contattate direttamente dagli specialisti dell’Aou Senese, verranno seguite dai pediatri e, per alcune specifiche patologie, anche dai neuropsichiatri infantili che hanno in cura i piccoli utenti. Le somministrazioni verranno effettuate in un ambulatorio dedicato ubicato al lotto 4, piano -5, all’interno del Dipartimento della Donna e dei Bambini (nei locali abitualmente destinati alla palestra della Riabilitazione Funzionale dell’Età Evolutiva).

«Daremo il nostro contributo come abbiamo sempre fatto – dichiara Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese –. Abbiamo organizzato il servizio di vaccinazione a tutela dei piccoli pazienti più bisognosi di cure e attenzioni, con la massima collaborazione da parte di tutti i professionisti coinvolti, che ringrazio. È importante aderire alla campagna di vaccinazione pediatrica per mettere in sicurezza i bambini e le loro famiglie. Durante le diverse fasi della pandemia - prosegue Barretta - il numero dei bambini che si è contagiato è stato, fino ad ora, più basso rispetto a quello degli adulti ma anche i bambini possono essere infettati ed infettare e vanno, quindi, protetti».

Il ciclo vaccinale completo per i bambini prevede la somministrazione di due dosi della formulazione pediatrica del vaccino Comirnaty (Pfizer) a distanza di 21 giorni l’una dall’altra. Il coordinamento delle vaccinazioni pediatriche è affidato alla dottoressa Maria Teresa Bianco, che coordina la Vax Unit e i responsabili medici del percorso sono il professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria, e la dottoressa Anna Grasso, direttore dell’Accreditamento e Qualità dei Percorsi Assistenziali. La parte infermieristica è curata dalla dottoressa Maria Serena Beccaluva, direttore dello Sviluppo delle Risorse Professionali e dei Percorsi Assistenziali.

Fonte: AOU Siena