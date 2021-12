Al panificio Il Fornaretto l’amaretto d’oro della XXIX edizione della Festa dell’amaretto santacrocese

L’amaretto d’oro va al Panificio Il Fornaretto in questa ventinovesima edizione della Festa dell'Amaretto santacrocese. Un'edizione bagnata, ma in presenza, che ha riportato in centro storico la mostra mercato del tipico dolcetto con numerose iniziative per tutta la famiglia.

"Siamo già al lavoro per la trentesima edizione", commenta Giulia Deidda, sindaca di Santa Croce sull'Arno. "Le vie del centro si sono riempite di luci e di persone, è stato un segnale fortissimo per tutte e tutti noi". Aggiunge: "Il cuore del nostro centro storico, recentemente rinnovato, ha accolto questa festa dopo diversi anni. Vedere tutte e tutti i commercianti e i volontari delle associazioni darsi da fare insieme agli amarettai per la buona riuscita di questo evento è stato davvero bello. Segno di una comunità che ha capito che unire le forze premia sempre".

La presidente del Ccn Laura Bilanceri commenta: "Con questa edizione 2021 abbiamo inaugurato il periodo natalizio nel migliore dei modi. Colgo l'occasione per ricordare a tutti i santacrocesi che sostenere i negozi di vicinato è importante tutto l'anno. Vi aspettiamo, quindi, numerosi, per i vostri regali di Natale!"

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa