Controllore aggredito a Firenze dopo aver chiesto il Green pass sull'autobus

Alla richiesta di mostrare il Green pass per salire a bordo del bus, un controllore è stato aggredito da un passeggero. È successo ieri pomeriggio a Firenze, in piazza Batoni.

Il controllore avrebbe richiesto all'uomo la certificazione verde, obbligatoria dal 6 dicembre per viaggiare sui mezzi pubblici. Il passeggero a quel punto avrebbe aggredito l'operatore del bus, schiaffeggiandolo per poi fuggire via. Sull'episodio indaga la polizia che per risalire all'autore dell'aggressione visionerà le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona.