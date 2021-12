Coppia aggredita nella notte a Pisa dall'ex fidanzato: la polizia interviene due volte

Questa notte a Pisa una donna, in compagnia dell'attuale fidanzato, sarebbe stata avvicinata dall'ex convivente che li avrebbe aggrediti entrambi. Sul posto, intorno alle 2.15, è intervenuta la polizia a seguito della richiesta della giovane. L'ex compagno, di origine tunisina come l'attuale fidanzato, si sarebbe avvicinato alla coppia colpendo con un pugno lui e offendendo e tirando uno schiaffo a lei, per poi fuggire via. La pattuglia sul posto ha informato la coppia di giovani della facoltà di presentare querela e l'eventuale ricorso alle cure mediche ma i due avrebbero rinunciato ad entrambe le possibilità, mentre un'altra volante si era messa alla ricerca dell'aggressore non trovandolo.

Poco dopo però, intorno alle 3.30, la donna ha nuovamente richiesto l'intervento della polizia per una nuova discussione con l'ex convivente, che intanto si era rifatto vivo. Gli agenti a questo punto sono riusciti a bloccare l'uomo, identificandolo. Si sarebbe trattato di una lite solo verbale e la polizia ha rimarcato alla donna la possibilità di presentare querela, per procedere nei confronti dell'ex convivente che è stato allontanato.