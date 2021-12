Coronavirus Toscana, balzo dei contagi: 791 nuovi casi

Contagi 8 dicembre, salgono i nuovi casi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 791 su 32.558 test di cui 11.640 tamponi molecolari e 20.918 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,43% (8,4% sulle prime diagnosi). I dati sono in crescita rispetto a ieri, con un numero di test inferiore. I vaccini somministrati ad oggi in Toscana sono 6.540.724. Per quanto riguarda gli ospedali, sono 47 i posti letto occupati in terapia intensiva, +1 rispetto a ieri (8,25% l'indice di saturazione). In area Covid non TI i ricoveri sono 270, +4 rispetto a ieri (5,36% indice di saturazione). Ne dà notizia il presidente della Regione Eugenio Giani nel suo report quotidiano.

In giornata il bollettino della Regione completo.