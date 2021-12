Diciottenni in festa, a Bagno a Ripoli consegna delle Costituzioni e iniziativa con Saverio Tommasi

Torna la Festa dei diciottenni di Bagno a Ripoli. Mercoledì 15 dicembre alle 18.00 al Circolo ricreativo culturale di Antella, le ragazze e i ragazzi che nel corso del 2021 hanno compiuto o compiranno 18 anni saranno protagonisti di una cerimonia pubblica organizzata dal Comune e dalla sezione locale di Anpi. Durante l’iniziativa, dal titolo “Nuovi cittadini tra diritti e doveri”, i neo-maggiorenni riceveranno in dono una copia della Costituzione, per poi essere coinvolti in una riflessione sui doveri e diritti di cittadinanza insieme al giornalista e scrittore Saverio Tommasi.

L’iniziativa coinvolgerà circa 250 ragazze e ragazzi residenti a Bagno a Ripoli nati nel 2003. La serata si aprirà con i saluti del sindaco Francesco Casini, del presidente del Consiglio comunale Francesco Conti e del presidente Anpi, Luigi Remaschi. La parola passerà poi a Tommasi, che condurrà un dialogo con i presenti sui valori della Costituzione e i principi che ne stanno alla base. Insieme alla Costituzione verrà consegnato ai ragazzi un invito di Avis a diventare donatori di sangue, per sensibilizzare i più giovani sui gesti di altruismo che rendono la società più forte.

“Compiere 18 anni - dicono Casini e Conti - non è solo prendere la patente o firmarsi le giustificazioni da soli. Significa entrare e pieno titolo nella comunità dei doveri e dei diritti, esprimere quello di voto ad esempio, rispondere pienamente con la propria partecipazione alla vita civile. Un passaggio cruciale che finalmente torniamo a festeggiare in presenza insieme alle ragazze e ai ragazzi che si affacciano all’età adulta. A nome della collettività gli doneremo una copia della Costituzione. Non tenerla sulla libreria a fare la polvere, ma metterla in pratica quotidianamente con i suoi insegnamenti, sarà il regalo più grande che queste ragazze e ragazzi potranno fare alla loro comunità”.

La scorsa primavera, Comune e Anpi avevano recapitato a domicilio copie delle Costituzioni ad oltre 270 neo-maggiorenni nati nel 2002, raggiunti dopo un anno di stop dovuto alla pandemia.

La partecipazione all’iniziativa del 15 dicembre è a ingresso libero fino a esaurimento posti (ingresso prioritario per i giovani festeggiati).

Per partecipare è necessario il super Green Pass.

Il Crc Antella si trova in via di Pulicciano 53, Antella – Bagno a Ripoli.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa