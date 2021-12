Firenze, acceso l'albero di Natale in Palazzo Medici Riccardi

Nonostante la pioggia, è stato acceso, oggi pomeriggio, nel Cortile di Michelozzo, lo splendido albero di Natale di Palazzo Medici Riccardi, dalla consigliera della Metrocittà delegata alla Cultura Letizia Perini.

Quest’anno, l’albero è stato decorato dagli studenti del Liceo Artistico Leon Battista Alberti in tema con “Riflessioni. Dove siamo, dove andremo”, l’edizione 2021 di F-Light – Firenze Light Festival, il festival delle luci che illuminerà proprio da mercoledì 8 dicembre, alcune delle più importanti piazze e luoghi della città durante il periodo natalizio.

In occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, Palazzo Medici Riccardi è eccezionalmente aperto al pubblico e non osserva il suo giorno di chiusura settimanale.