Il weekend di Gialloblu e Basket Castelfiorentino

Aria di derby per il Basket Castelfiorentino maschile impegnato nella quarta giornata del campionato di Prima Divisione. Giovedì 9 dicembre alle ore 21.15 i ragazzi di Gianni Lazzeretti saranno infatti attesa a Ponte a Elsa dall'Empoli Basketball per uno scontro diretto in cui cercheranno di riscattare le ultime due sconfitte rimediate con Monteroni e Colle e tornare alla vittoria (arbitro Bismuto di Pisa).

Venerdì 10 alle ore 21, invece, toccherà al Basket Castelfiorentino femminile impegnato nella quinta giornata del campionato di serie C. Dopo il turno di riposo della scorsa settimana, le ragazze di Jacopo Giusto torneranno al PalaGilardetti per ricevere la Cestistica Rosa Prato ed andare a caccia del bis dopo la vittoria conquistata prima della sosta contro il Pistoia Junior (arbitro Montano di Siena).

Infine, domenica 12 alle ore 18, sarà la volta del Gialloblu Castelfiorentino che tornerà al PalaBetti per la settima giornata del campionato di Promozione. I ragazzi di Dario Chiarugi, reduci dalla vittoria di Rignano, ospiteranno l'Atletica Castello, diretta inseguitrice a due lunghezze di distanza, per provare ad allungare la striscia positiva e continuare a difendere l'imbattibilità e il primo posto (arbitri Giovannelli di Rosignano, Liverani di Livorno).