Incidente sulla 'Senese Aretina', otto mezzi coinvolti: Statale chiusa

Otto veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente questa mattina a Palazzo del Pero sulla Strada Statale 73 "Senese Aretina". Al km 154.600 un mezzo pesante avrebbe perso il controllo a causa del ghiaccio sull'asfalto, finendo per occupare la sede stradale di traverso. Sette auto che stavano sopraggiungendo sono rimaste coinvolte nel tamponamento a catena.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, il personale Anas e la polizia municipale. Sono 14 le persone rimaste coinvolte, tra cui tre bambini. Fortunatamente solo tre persone che hanno riportato conseguenze lievi sono state prese in carico dai sanitari del 118 intervenuti e trasportati in codice verde al pronto soccorso di Arezzo. Gli altri occupanti delle auto, rimasti incolumi, si sono temporaneamente rifugiati all'interno della galleria sulla Statale a causa delle temperature molto fredde. In seguito sono stati tutti accompagnati alla sede della Croce rossa di Arezzo, dove una volta valutati dai sanitari, non sono stati ritenuti necessari ulteriori accertamenti.

Al momento la Statale 73 var "Senese Aretina" è chiusa in entrambe le direzioni. Come indicato da Anas, l'uscita è obbligatoria al km 150+900, con rientro al km 168+000.

Aggiornamento: poco prima delle 14 la Statale 73 è stata riaperta.