Lavori di messa in sicurezza dell'Elsa, senso unico alternato sulla Sp 132 'Traversa di Belpiano'

Per lavori urgenti di messa in sicurezza degli argini del fiume Elsa, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla Sp 132 ‘Traversa di Belpiano’ un senso unico alternato

regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, la limitazione di velocità a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata nell'area di cantiere, dal km 0+250 al km 0+500 circa, nel comune di Castelfiorentino, fino al 31 dicembre 2021 in orario 08.00/17.00.

Per effettuare lavori di asfaltatura prorogata fino al 13 dicembre, in orario 21-6.30, la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, dal km 0+000 al km 0+900 circa.