Natale a Ponsacco, il calendario delle iniziative tra musica e spettacoli luminosi

Un calendario ricco di appuntamenti per il centro storico di Ponsacco.

Si inizia il 10 Dicembre con il Concerto di Gala e di Beneficenza Ponsacco Magnifica, che avrà come protagonista la Ponsacco Jazz Orchestra, accompagnata dalla voce di Michela Lombardi e uno special guest a sorpresa.

Domenica 12 Dicembre vi aspetta “Un Fantastico Natale”, un evento organizzato dall’associazione Buon Pro insieme a decine di associazioni culturali e di volontariato, e in collaborazione con Confesercenti Toscana Nord. L’intero centro storico sarà animato dalla diretta di Radio Bruno, dalle tantissime attività d’intrattenimento delle Associazioni ponsacchine e si concluderà, dopo il grande successo della Fiera di San Costanzo, con la parata luminosa itinerante di Antitesi teatro Circo, che ci regalerà uno spettacolo luminoso.

La festa a Ponsacco proseguirà sabato 18 Dicembre con “Natale a Ponsacco”, un’iniziativa di Confcommercio provincia di Pisa in collaborazione con le associazioni del territorio, che vedrà il centro immerso nell’atmosfera natalizia con il mercatino natalizio, tanta musica, laboratori di circo per i più piccoli, spettacoli di giocoleria dei folletti e una grandissima slitta di Babbo Natale per una foto ricordo!

“Il tutto sotto la scenografia dell'illuminazione natalizia realizzata dal Comune, che anche quest’anno ha deciso di sostenere interamente questa spesa senza gravare sui commercianti già duramente colpiti dalla Pandemia” - afferma il Sindaco Francesca Brogi, che continua - “abbiamo inoltre illuminato palazzo Valli e il Comune. Una festa di luci per accompagnare questa ripartenza e augurare un felice natale a tutte le famiglie”.

“Un calendario ricco di eventi e di musica per valorizzare il centro storico che sarà il protagonista di queste due giornate” continua l’assessore al commercio Roberta Lazzeretti. “Ringrazio le associazioni di categoria: Confcommercio provincia di Pisa per l’organizzazione dell’evento Natale a Ponsacco e Confesercenti Toscana Nord che ha supportato la compagnia Buon Pro nell’organizzazione dell’evento “Un Fantastico Natale”, portando a Ponsacco la diretta di Radio Bruno per l’intera giornata del 12 dicembre”.

“Ringrazio la Compagnia Buon Pro per l’eccellente lavoro svolto. Abbiamo creato un evento che unisce cultura e divertimento, coinvolgendo i bambini delle nostre scuole che si occuperanno della decorazione dei 15 alberi di natale che verranno collocati lungo il corso” - commenta l’assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Stefania Macchi - nessuna delle associazioni ponsacchine si è tirata indietro e il loro contributo è stato fondamentale per la realizzazione di un programma così ricco”.

Il calendario si chiuderà con il concerto di Natale della Corale Valdera in Chiesa San Giovanni, sabato 18 dicembre ore 21,00, il cui ricavato andrà in beneficenza alla Caritas.

