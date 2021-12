Natale in ricordo di Riccardo e Alessio: mercatini e donazione di sangue nel 15esimo anniversario

Nel quindicesimo anniversario l’associazione ricorda Riccardo e Alessio con tante iniziative benefiche ed il Calendario 2022 "Ricordando un anno di sport, un anno d'Italia con Riccardo e Alessio", dedicato ai Campioni Europa 2021 e Paralimpici e a Riccardo e Alessio.

Potrebbero essere stati con loro? chissà, questo purtroppo non lo possiamo sapere, diciamo che la strada intrapresa faceva ben sperare che questi ragazzi, calciatori della Juventus, ce la potessero fare. Alessio con il suo N.8, Riccardo N.1, il portiere dalle mani d’oro che il 15 giugno 2006 ottenne con gli Allievi Juventus un riconoscimento che da ben 26 anni non si realizzava: Campioni Nazionale 2006 ! allo stesso modo non potevamo immaginare l’immane tragedia che solo dopo sei mesi esatti da questa felice vittoria potesse accadere proprio in quel Centro Sportivo di Vinovo dove piccoli campioni si allenano e dove si alimentano speranze. Era il 15 dicembre 2006 quando Riccardo e Alessio ci hanno lasciato ma, in qualche modo, sono rimasti ad aiutare altri bambini che hanno bisogno di aiuto, perché le famiglie hanno continuato a farlo attraverso l’associazione che porta il loro nome, grazie a tutti gli amici che partecipando alle iniziative hanno dato loro sostegno e contribuito agli scopi di solidarietà.

L’associazione preparandosi al periodo natalizio con i mercatini, informa sui vari appuntamenti che saranno organizzati.

Quest’anno il Comune di Castelfiorentino ha installato in piazza Gramsci alcune casette in legno per ricreare un mercatino di Natale; ci sarà anche l’associazione, nella "casetta bianca" situata proprio al centro della piazza, con tante idee regalo solidali ed il Calendario 2022, nei pomeriggi dei giorni 8 e 12 dicembre e per l’intera giornata di sabato 18 dicembre.

Il mercatino sarà allestito anche nella sede dell’associazione in via R. Grieco,18 a Casenuove di Gambassi Terme, nei giorni 11, 19 e 22 dicembre dalle ore 17.

Ancora due appuntamenti molto importanti per ricordare Riccardo con l’amico Alessio:

Mercoledì 15 dicembre sarà celebrata come ogni anno nella Chiesa di Varna, paese natale di Riccardo, una Santa Messa nel quindicesimo anniversario.

Domenica 19 dicembre, la donazione straordinaria di sangue dedicata a Riccardo, organizzata da AVIS Castelfiorentino presso il Centro Trasfusionale di Castelfiorentino ex Ospedale Santa Verdiana.

Aiuta l’associazione a colorare di solidarietà questo Natale! Un grazie di cuore e l’augurio per un Felice Natale a tutti.

Fonte: Associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca