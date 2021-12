Parcheggio Stianti, gratuito dal sabato al lunedì per tutto il periodo delle festività

Durante le festività natalizie sarà possibile parcheggiare nell'area di sosta multipiano ex Stianti in forma gratuita. L'accesso libero, stabilito dal Comune per incentivare la fruizione del parcheggio e favorire gli spostamenti dei cittadini verso il centro storico e commerciale di San Casciano, sarà consentito nei giorni sabato domenica e lunedì (giorno di mercato) a partire dall'11dicembre fino al 9 gennaio 2022. Anche l'area camper del Poggione, nel Parco Dante Tacci, è resa disponibile dall'amministrazione comunale sia come zona di sosta per autocaravan che per autovetture.

“Mettendo a disposizioni più servizi e infrastrutture - dichiara la vicesindaca Elisabetta Masti - creiamo le condizioni per migliorare e potenziare le possibilità di accesso ai servizi sociali e culturali che si concentrano nel capoluogo in un periodo dell'anno in cui siamo più invitati a fare acquisti e a valorizzare il Natale con una passeggiata per le vie del centro, una visita al museo, al teatro, al cinema o per recarci in biblioteca, la proposta della gratuità del parcheggio ex Stianti vuole andare incontro ai cittadini e a possibili flussi turistici che nel periodo natalizio fanno del Chianti una destinazione ambita”.