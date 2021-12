Precipita per 3 metri nel buco di una ex carbonaia, donna soccorsa dai vigili del fuoco

Una donna è stata soccorsa questo pomeriggio dopo essere caduta in una profonda buca in cantina di un palazzo storico nel centro di Rassina, frazione del comune di Castel Focognano. La donna sarebbe scesa in cantina per prelevare alcuni oggetti e non avrebbe fatto caso al profondo buco, ci circa 3 metri, che una volta era usato come carbonaia. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco. La donna nella caduta ha riportato traumi ad una gamba. La signora è stata sistemata su una barella spinale e poi estratta dalla buca.