Regali per sostenere le associazioni empolesi: appuntamento con il "Mercatino solidale e resistente"

Sabato 11 dicembre, dalle 10 alle 18, una rete composta da molte realtà associative del nostro territorio avrà il piacere di accogliere cittadini e cittadine alla Casa del popolo di Sovigliana per una giornata all’insegna della solidarietà. Amnesty Gruppo Empoli, Anpi Empoli, Anpi Vinci, Arci Empolese Valdelsa, Casa del Popolo di Sovigliana, Cesvot, Collettivo Raccattati, Emergency Gruppo Empoli, Il Torrino Monterappoli, Mediterranea Empolese Valdelsa, Settembre Rosso, Re.So Recupero Solidale organizzeranno un "Mercatino solidale e resistente", uno spazio in cui ogni associazione sarà presente attraverso i propri materiali informativi. Sarà un’occasione per scegliere regali solidali e resistenti e, così facendo, si potranno sostenere il lavoro e i tanti progetti portati avanti dalle varie realtà associative.

