Tragedia a Piandaccoli, nel comune di Lastra a Signa, dove un 64enne è morto schiacciato dalla propria auto. Da quanto appreso l'uomo sarebbe sceso dal mezzo per aprire un cancello, ma il veicolo, per cause in corso di accertamento, si sarebbe mosso colpendolo e uccidendolo. Sul posto carabinieri, polizia municipale, vigili del fuoco e i sanitari del 118. All'arrivo dei soccorsi per il 65enne non c'era più niente da fare.