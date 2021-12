Serataccia al tiro, Use Computer Gross ancora ko

Secondo ponce livornese amaro per l’Use Computer Gross. Dopo il ko di sabato sul campo della Pl, la squadra biancorossa lascia i due punti anche alla Libertas Maurelli Group che passa al Pala Sammontana 60-67. Si potrebbe dire, organici alla mano, che il risultato non sorprende ma sarebbe ingiusto per i ragazzi di coach Corbinelli che giocano una buona partita pagando soprattutto la pessima percentuale al tiro pesante (9/34) e il non riuscire a trovare il canestro nei momenti decisivi, nonostante tiri sempre ben costruiti. Cosa che invece gli avversari, specie con Ricci, fanno puntualmente portando così a casa una vittoria nel complesso meritata. Per l’Use è la terza sconfitta consecutiva alla vigilia della trasferta di domenica a Cecina e, se è indubbio che si tratta di un periodo difficile, è anche vero che la squadra ha comunque dimostrato di essere viva ed è su questo che si dovrà proseguire nella corsa verso la salvezza.

E’ una gara che vive a sprazzi, ora da una parte ora dall’altra. Il primo è di Restelli che mette la tripla, con Bechi che replica col 7-13. Berti con cinque punti e De Leone danno il via ad un parziale di 11-0 (18-13) a cui Livorno ribatte con uno 0-6 che al 10’ fissa il punteggio sul 18-19. La prima tegola per l’Use è il terzo fallo di Guerra e questa frazione, più delle altre, è equilibrata visto che nessuna va oltre il vantaggio di 3 punti che è poi quello col quale si va al riposo: 36-33. Il rimpianto biancorosso è in questo tempino nel quale, dopo un botta e risposta iniziale, arriva il più 10 sul 45-35 grazie a Digno. Il solito Ricci, al rientro da un timeout, da il via ad un contro-break di 0-11 che riporta la Libertas sul 45-46. Berti segna dalla lunetta e Bechi in penetrazione appoggia il comodo 48-51 col quale si va all’ultimo riposo. Sul 51-60 a firma Ricci-Bechi, l’Use tira fuori tutto il suo carattere e la coppia Antonini-Berti riporta il punteggio sul 58-60 che obbliga coach Fantozzi al minuto. Guerra impatta dalla lunetta a 60 quando mancano poco meno di 2 minuti alla sirena e qui la gara svolta con Ricci che mette la tripla del 60-63. Al di là del punteggio, il tiro è importante dal punto di vista psicologico anche perché l’Use sbaglia un paio di triple ben costruite e Kuuba schiaccia in contropiede il 60-65 a 39 secondi dalla sirena. La gara è ormai decisa e la chiude Casella dalla lunetta col 60-67.

60-67

USE COMPUTER GROSS

Berti 12, Sesoldi 3, Guerra 5, Balducci, Falaschi 4, Digno 12, Calugi ne, Antonini 10, De Leone 11, Restelli 3. All. Corbinelli (ass. Puschi/Cappa)

MAURELLI GROUP LIVORNO

Marchini 5, Forti ne, Ricci 22, Toniato 6, Kuuba 3, Onojaife 6, Morgillo 4, Casella 10, Mancini, Bechi 11, Gavazza ne. All. Fantozzi (ass. Pio/D’Elia)

Arbitri: Roca di Avellino e Roberti di Salerno

Parziali: 18-19, 36-33 (18-14), 48-51 (12-18), 60-67 (12-16)

Le statistiche della partita:

https://www.legapallacanestro.com/wp/match/ita3_a_1632/ita3_a/x2122