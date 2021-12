Use Rosa in fondo alla classifica, Coach Cioni: "Non ci arrendiamo"

Il primo passo per risolvere una situazione complicata è prenderne atto. Coach Alessio Cioni lo ha fatto già da un paio di settimane ed ora le tre sconfitte consecutive subite dalla Scotti nei tre scontri diretti con Faenza e Moncalieri in casa e Broni fuori, lo hanno reso fin troppo evidente.

L'Use Rosa è sola all'ultimo posto della classifica, si riparte da qui. "Io ero già preoccupato prima di domenica - attacca il tecnico - con Moncalieri è girato tutto storto a partire dai problemi che ha avuto Zada Williams alla caviglia. A parte questo ci sono due cosa da dire. Prima di tutto che abbiamo fatto una partita importante in un momento nel quale siamo fragili moralmente e qualsiasi cosa che altre volte sarebbe superabile ora diventa un ostacolo altissimo. Poi le percentuali al tiro parlano da sole, oltretutto con situazioni costruite anche bene, mentre loro hanno trovato i canestri importanti nei momenti clou con giocatrici che non sono nemmeno delle tiratrici pure. E questo, nel finale punto a punto, ha fatto la differenza. Sono le situazioni nelle quali tocchi con mano la poca serenità che, inevitabilmente, abbiamo in un momento simile". "Questa situazione mi dispiace - prosegue - ed è chiaro che sono io il primo responsabile e quindi dovrò lavorare molto per tirarci fuori, dovremo cercare di fare qualcosa di straordinario per poi fare un girone di ritorno diverso".

Il tecnico, però, lancia un messaggio chiaro a tutti. "Io non mollo - dice deciso - io non ci sto a fare la vittima sacrificale. Mi prendo le mie responsabilità ma entro in palestra per lavorare più di prima e con la consapevolezza che da questa situazione possiamo uscirne. Anche perché siamo a metà del girone di andata e le distanze sono ridotte. Ovvio che perdere gli scontri diretti pesa e quindi dovremo pescare qualche jolly come abbiamo già fatto con Geas e ritrovare così quelle sicurezze che ora, inevitabilmente, mancano. Ma non ci arrendiamo".

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa