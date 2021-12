Walter Tripi è il Segretario Comunale del Partito Democratico Comunale di Pistoia

Si è concluso, almeno nella città di Pistoia, il giro dei Congressi di Circolo per l’elezione dei vertici locali.

Walter Tripi, già segretario da Giugno scorso, è stato confermato con il 74% dei votanti.

“Il Congresso si è svolto in un clima molto positivo e costruttivo, che spero possa essere l’inizio di un percorso di condivisione e rafforzamento di tutto il nostro Partito sul territorio. Abbiamo bisogno di tutti e di tutte: da oggi si ricomincia a lavorare insieme con l’obiettivo di riconquistare Pistoia e darle una guida migliore, di lavoro, sviluppo, inclusione e cultura” - scrive Tripi.

Poi prosegue sui prossimi obiettivi.

“È il momento di accelerare sulla costruzione della nostra alternativa alla destra. Già nei prossimi giorni riprenderemo il percorso programmatico e di confronto con le altre forze politiche, così come il lavoro sui territori. La base del Partito Democratico, con la scelta della mia Mozione, ha dato un’impostazione chiara: è il momento di aprirsi e lasciar scegliere ai cittadini chi potrà rappresentarli al meglio nelle prossime elezioni. Per questo, ritengo che lo strumento delle Primarie sia quello in assoluto preferibile per coinvolgere e mobilitare il nostro popolo. Spero che si riesca a costruire questo percorso con la stessa responsabilità e costruttività che il PD ha saputo dimostrare negli ultimi mesi, al proprio interno come nei confronto di forze politiche e cittadini.”.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa