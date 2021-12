Al via il calendario di eventi 'Montopoli tartufo'

La ricerca della presentazione con l'eccellenza delle materie prime. Nasce sotto questa stella l'unione tra Shamira Gatta e i prodotti dell'enogastronomia montopolese. Prende il via domani sera, con la cena al conservatorio di Santa Marta, il calendario di eventi legati al tartufo dal titolo “Montopoli tartufo. Bianco fino a Natale” e i piatti saranno firmati proprio da Shamira Gatta.

Livornese di origini istriane, appassionata di cucina e viaggi, una chef giramondo che racconta ai suoi lettori le storie dei luoghi da lei visitati, nel blog "Lovely Cake", dove raccoglie le sue esperienze e le sue ricette, come in un diario. Sarà lei a interpretare i sapori presenti sulla tavola di domani, tra cui il tartufo bianco, i prodotti della norcineria tipica, dell'arte bianca e del forno e gli ortaggi freschi dell'orto a chilometro zero. Le iniziative però proseguiranno per tutto il mese di dicembre con caccia al tartufo, cene dislocate nei ristoranti aderenti, convegni con esperti e un evento benefico a favore della Stella Maris.

«Siamo felici di intraprendere questo percorso – commentano il sindaco Giovanni Capecchi e gli assessori Cristina Scali e Valerio Martinelli – che ci porta a riscoprire le eccellenze del nostro territorio. Dopo i mesi bui che abbiamo vissuto abbiamo pensato di ritornare a vivere gli spazi della socialità, per quanto permesso dalle regole anticontagio, e farlo ripartendo proprio dai prodotti enogastronomici che la terra in cui viviamo offre. Una prima iniziativa che vuole diventare un appuntamento fisso, da ripetere, migliorare e ampliare anno dopo anno».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno