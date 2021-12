Simona Di Rosa (FdI) eletta vice presidente per la Commissione di revisione dello Statuto

Nel Consiglio comunale del 7 dicembre 2021 la Consigliere comunale Simona Di Rosa è stata eletta vicepresidente nella Commissione speciale per la revisione dello Statuto comunale.

“Con questo atto si conferma ancora una volta l'impegno politico del gruppo consiliare Fratelli d’Italia- Centrodestra per Empoli e la sua centralità all'interno del Consesso comunale. Esprimiamo la nostra soddisfazione per questo risultato, consapevoli che la collega Di Rosa saprà svolgerlo al meglio delle sue capacità per impegno e competenza - così i consiglieri, capogruppo Andrea Poggianti e Federico Pavese.

“La revisione dello Statuto comunale era stata da tempo sollecitata dalla sottoscritta per adeguare il documento al mutato contesto politico. La mia prima mozione, che verteva sugli strumenti di democrazia diretta, è stata la pietra miliare per l'istituzione della stessa commissione speciale. Così è stato possibile estendere l'analisi dello Statuto da una sua parte alla sua interezza.” Così Simona Di Rosa, vicepresidente della commissione di revisione statutaria e vice capogruppo di Fratelli d’Italia- Centrodestra per Empoli.

Il gruppo consiliare auspica che vengano recepiti nel nuovo Statuto comunale nuovi principi fondamentali come la tutela dell'ambiente e degli animali, evoluzione e diffusione del processo di digitalizzazione, oltre a nuovi strumenti di democrazia diretta. Lavori di commissione che ci auguriamo procedano in maniera dialogica e costruttiva, nel rispetto delle plurime visioni dei più gruppi consiliari.

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli