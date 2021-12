Abc Solettificio Manetti, doppia trasferta a Montecatini: domenica sfida con la Gema

Semplicemente un’impresa. E’ quello che l’Abc Solettificio Manetti inseguirà domenica alle ore 18 quando sarà attesa a Montecatini per la prima delle due trasferte nella città termale che chiuderanno il 2021 gialloblu contro le prime della classe: domenica la Gema, il 19 la Herons (arbitri Zanzarella di Siena, Posarelli di Grosseto).

Inutile dire che si tratta di una sfida assolutamente ostica e che i gialloblu dovranno essere bravi ad interpretare al meglio per provare ad espugnare un PalaTerme ancora imbattuto. Una gara in cui serviranno intensità e concentrazione per tutti i quaranta minuti per riscattare l’opaca prestazione emersa nel turno infrasettimanale contro la Virtus Siena e provare a frenare la corsa dei termali.

La Gema Montecatini, come detto, è attualmente capolista del girone a quota 20 punti insieme alla Herons, e vanta un ruolino di dieci vittorie consecutive a fronte dell’unica sconfitta rimediata all’esordio sul parquet dell’Olimpia Legnaia. Nel roster, guidato da coach Del Re, nomi altisonanti e di grandissima esperienza come Giovanni Bruni e Fernando Marengo, cui si affianca il talento dei vari Molteni, Neri, Rasio, Ghiarè che ne fanno una delle squadre più complete del campionato. E i risultati conquistati sul campo sono lì a confermarlo.

