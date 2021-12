Colpì volontario anziano a Settimello, individuato l'aggressore

È un giovane calenzanese di 28 anni il conducente della moto, accusato di aver malmenato un volontario dell’associazione anziani, che la scorsa settimana stava svolgendo il servizio di supporto all’attraversamento della strada davanti alla scuola primaria di Settimello.

Ieri il giovane è stato convocato dalla polizia municipale ed ha ammesso di essere lui alla guida della moto. Nei giorni scorsi erano già stati sentiti alcuni testimoni e nei prossimi giorni ne verranno convocati altri. Oggi al comando si presenterà il volontario dell’associazione anziani, che ha un referto per lesioni lievi. Il controllo dei singoli fotogrammi è stato decisivo, dato che le foto scattate dagli altri volontari non permettevano di leggere con chiarezza la targa. Sono comunque servite ad individuare il tipo di moto, che non è molto comune trattandosi di un mezzo modificato. Grazie a questa informazione è stato possibile leggere la targa dalle videocamere e risalire quindi al proprietario.

“Ringrazio la polizia municipale e in particolare l’agente che ha permesso l’individuazione del conducente – ha commentato il sindaco Riccardo Prestini -. Questo conferma la grande attenzione posta dall’amministrazione nelle indagini su un evento ritenuto grave, a prescindere dagli effetti, in quanto testimonianza di comportamenti privi di senso civico e di rispetto altrui. Una gravità sentita da tutta la nostra comunità, proprio perché il volontario stava svolgendo un servizio importante, nell’interesse dei nostri più giovani concittadini. Un segnale importante per rafforzare il rispetto delle legalità e delle regole, anche e soprattutto per i più piccoli che hanno assistito alla scena”.