Alcol a una 14enne, sospesa licenza per 10 giorni a un locale

Da oggi è scattata la sospensione della licenza per 10 giorni ad un pubblico esercizio del centro storico fiorentino, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., disposta dal Questore di Firenze Filippo Santarelli.

Il provvedimento, redatto dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, è stato notificato all'esercizio nella giornata di ieri dalle Volanti.

La sospensione è stata adottata sulla base di un episodio avvenuto la notte dello scorso 8 dicembre quando una volante della Questura di Firenze è intervenuta al Pronto Soccorso di un ospedale cittadino dove era stata trasportata una quattordicenne in stato di incoscienza per abuso di alcol.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia la sera precedente, il 7 dicembre, la ragazza avrebbe acquistato, in compagnia di una coetanea, una bottiglia di super alcolico, senza che il gestore dell’esercizio verificasse la minore età.

Il Questore di Firenze ha disposto la sospensione della licenza per 10 giorni dell’esercizio per scongiurare che la vendita di eventuali altri alcolici a minori possa avere conseguenza peggiori e possa provocare allarme sociale, ravvisando, in definitiva, condizioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini nonché pericolo per la salute dei giovanissimi clienti.