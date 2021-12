Anpi Certaldo, Caterina Masini nuova presidentessa

Il 20/11 si è tenuto il congresso della sezione ANPI Certaldo aperto agli iscritti, alla presenza del delegato ANPI provinciale Roberto Franchini. Presenti anche il Sindaco Giacomo Cucini e l'assessore alla memoria storica Clara Conforti, oltre al responsabile CGIL Empolese Valdelsa Paolo Aglietti, rappresentanti dello SPI CGIL Certaldo e di varie associazioni locali tra cui Polis, Anthos, Comitato della memoria e Circolo di idee.

Il Presidente uscente Yuri Furiesi ha fatto un bilancio di questi anni di mandato, in cui ha raccolto il prezioso testimone di Marcello Masini e ha cercato di inserire la sezione locale all'interno di una rete di associazioni locali che condividono gli stessi valori e principi dell'ANPI, oltre a rafforzare la collaborazione con amministrazione comunale e istituzioni scolastiche attraverso la realizzazione di iniziative ed eventi che abbiano al centro la valorizzazione dei principi della Resistenza e la conoscenza della nostra Costituzione.

Altro punto importante del mandato è stato, grazie all'intervento dell'amministrazione comunale, la conclusione del progetto di archiviazione presso la biblioteca comunale di una consistente e preziosa mole di documenti lasciati nel corso degli anni da Marcello Masini alla nostra comunità. Molti e partecipati gli interventi degli iscritti che hanno evidenziato le priorità programmatiche della nostra sezione: consolidare il rapporto con le istituzioni scolastiche trovando anche modalità di comunicazione diverse ed innovative in grado di coinvolgere sempre di più gli alunni delle scuole e le giovani generazioni, tornare quanto prima a realizzare iniziative in presenza mirate soprattutto a dialogare con i giovani, ampliare ulteriormente la collaborazione con le associazioni locali e con la rete delle sezioni ANPI dell'empolese valdelsa e del senese per far crescere la nostra presenza sul territorio e costruire “reti diffuse della memoria”.

Da tutti i presenti è stata espressa sinceramente solidarietà e amicizia alla CGIL per i recenti attacchi subiti, anche attraverso la donazione simbolica di una tessera ANPI al rappresentante CGIL Paolo Aglietti in rappresentanza di tutta la CGIL della nostra area.

Al termine del congresso è stato eletto il nuovo comitato ANPI Certaldo composto da: Caterina Masini, Franco Belli, Ilario Chesi, Alessandro Carmignani, Mauro Corsi, Antonella Canonici, Tommaso Cuviello e Yuri Furiesi. Il nuovo comitato si è riunito in data 4/12 ed ha eletto come nuova Presidente Caterina Masini che, nella memoria dei genitori Marcello Masini e Miretta Busia, saprà interpretare al meglio questa nuova fase e dare slancio all'attività della nostra associazione secondo i punti programmatici individuati in fase congressuale. A lei vanno i sinceri ringraziamenti per la disponibilità, il massimo sostegno e gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la sezione ANPI Certaldo che da qui in avanti rappresenterà. Il ringraziamento dei presenti è andato anche al Presidente uscente Yuri Furiesi per il lavoro svolto.

Fonte: Anpi