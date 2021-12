Bambini e bambine affollano San Miniato all'arrivo di Babbo Natale

Grande affluenza di bambini e genitori alla festa di Babbo Natale a San Miniato, organizzata dai commercianti del Centro Commerciale Naturale di San Miniato nella giornata di domenica 5 dicembre. "Siamo molto soddisfatti come CCN – spiega la presidente Edi Gori - per la riuscita della festa che ha portato a San Miniato molti bambini a consegnare le letterine a babbo natale e il suo elfo che ha prestato molta attenzione a tutti con foto, selfie e chiacchiere. E' sempre emozionante vedere negli occhi dei bambini tanto stupore". A rendere tutto più magico, anche le musiche natalizie degli zampognari Gàndalus. Inoltre i gonfiabili, i palloncini di Alessandro Vegni, i laboratori di Paola Ermelani e del Movimento Shalom, hanno contribuito a rendere tutto più festoso con un bel clima natalizio.

"Vorrei ringraziare – prosegue Gori - anche Nicoletta Corsi che come Proloco si è messa a disposizione dell'organizzazione dandoci una mano; poi San Miniato Promozione per la promozione dell'evento e l'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione la bellissima location ai Loggiati di San Domenico". Si tratta del primo - ma non ultimo - evento che vede protagonisti i commercianti del centro storico, per quanto riguarda il periodo natalizio.

Fonte: Ufficio Stampa