"C'era una volta Cascina", inaugurata la mostra fotografica nella Stradina degli Artisti

Neanche la pioggia è riuscita a fermare l’inaugurazione della mostra “C’era una volta Cascina”, fortemente voluta dall’amministrazione comunale per animare la Stradina degli Artisti, tornata ad essere viva e decorosa. La mostra fotografica è stata realizzata con il contributo di Enzo Conti, Franco Malloggi, Enrico Calvani, Tipografia Bertini e 3C Cinefoto Club Cascina ‘Silvio Barsotti’. I pannelli appesi di fronte alle storiche mura raccontano, in breve, la Cascina che fu e quella attuale, passando infatti dalle immagini storiche alla fotografia vincitrice dell’ultima edizione del concorso nazionale “Truciolo d’Oro”.

Una novità, questa, che sarà riproposta anche per la prossima edizione, come ha annunciato l’assessore Bice Del Giudice. “Si può sempre fare meglio – sottolinea l’assessore alla cultura – e magari avremmo potuto aspettare di avere la possibilità di sistemare il muro o ripulirlo. Ma lo faremo e ci diamo appuntamento al 10 dicembre 2022 con altre immagini emozionanti e con il muro rimesso a nuovo. Tanta strada fatta e c’è ancora tanta voglia di farne altra, perché Cascina lo merita”.

Tra i pannelli esposti c’è anche una poesia che Enzo Conti ha dedicato alla città e che si intitola proprio “A Cascina”.

“Nel mio andare per le strade, per le piazze, per le chiese, abitare nelle tue case, mi sono accorto di quanto sei bella. A chi ti guarda mostri il tuo passato: torri, mura militari, palazzi e monumenti, simboli di gloria e di grandezza. Ma…sentivo che c’era qualcosa in più. Quando ti sei resa conto di ciò che volevo, da grande maestra che sei, hai preso la mia mano, mostrando le tue ‘bellezze nascoste’, trasportandomi in una dimensione quasi irreale. Ti ho guardato come non avevo fatto mai e la mia macchina fotografica ha inciso le tue immagini più belle. Ora ti voglio dire che… Nel vento che passa lungo le tue vecchie mura, ho sentito la tua voce. Nelle immagini sacre poste sulle facciate, ho percepito la fede della tua gente. Nei monumenti che silenziosi si fanno ammirare, ho visto la tua fedeltà alla Repubblica Pisana. Dalle porte che si affacciano sulle strade, ho sentito il richiamo dei vecchi mestieri, ai quali venivamo avviati fin da ragazzi. Dentro le tue vecchie case, ho capito il duro vivere delle generazioni passate che con dignità portavano il peso di tante privazioni e sacrifici. Ora sono pronto a mostrare il tuo volto; spero di averti fatto un buon ritratto (marzo 2001, Enzo Conti)”.

Fonte: Comune di Cascina