Cerbaiola, Lega: "Monitorare la situazione è fondamentale"

“Da diverso tempo - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega - ci stiamo occupando delle svariate problematiche che, purtroppo, assillano il centro per disabili la Cerbaiola di Empoli. E’ fondamentale in casi come questo monitorare con costanza l’evolversi della situazione, anche perché le criticità non sono di poco conto. Proprio in questi giorni, ad esempio il Presidente dell’associazione “I ragazzi di Cerbaiola” ha inviato una lettera all’Asl ed ai Nas per chiedere provvedimenti tempestivi, visto che, periodicamente, ci sarebbero evidenze di legionella nell’acqua e quindi tale problema non deve essere assolutamente sottovalutato. E’ fondamentale, infatti oltre che permettere lo svolgimento delle attività in ambienti consoni, anche preservare completamente la salute degli ospiti. Stando così le cose redigeremo, quindi, una nuova interrogazione per chiedere all’Assessore competente di fare chiarezza sulle reali condizioni in cui versa attualmente la struttura.”