"Covid-19, ieri, oggi e domani", approfondimento con i cittadini a Greve in Chianti

La pandemia di Covid-19 ha causato pesanti ripercussioni su tutti i settori, dall’economia alla sfera sociale ed in particolare al mondo sanitario. I cambiamenti legati all’emergenza hanno investito la gestione della sanità, gli stili di vita e le abitudini delle persone. I periodi di lockdown, più o meno stringenti, hanno scandito la quotidianità di ogni paese, soluzione che è stata imposta per limitare il più possibile la diffusione del virus. E in tutto il mondo si è avvertita la necessità di intervenire con misure di distanziamento fisico o “sociale” e l’adozione di dispositivi di protezione individuale che hanno inevitabilmente stravolto relazioni sociali, contatti con i familiari, gli amici, la comunità nella quale si vive. Sono alcuni degli argomenti che saranno al centro dell’incontro di approfondimento organizzato dal Comune di Greve in Chianti, in programma domani sabato 11 dicembre alle ore 17 nella sala Margherita Hack (via G. Vanghetti, 4 Greve in Chianti) per offrire ai cittadini la possibilità di conoscere e confrontarsi sui risvolti sanitari, economici e sociali della pandemia.

All’iniziativa “Covid-19, ieri, oggi domani” prenderanno parte Paolo Sottani, sindaco di Greve in Chianti, Fabrizio Landi, presidente della Fondazione Life Sciences, Vittorio Pavoni, direttore reparto Anestesia e Rianimazione O.S.M.A, Simone Naldoni, direttore della Società della Salute Fiorentina sud-est e la pediatra Angela Lombardini. L’iniziativa, aperta e accessibile al pubblico esclusivamente tramite possesso di Green Pass, porrà in primo piano anche lo stato della ricerca scientifica, messa in campo per debellare il virus, contrastare e contenerne la circolazione. Il dibattito sarà moderato da Matteo Pucci, direttore del Gazzettino del Chianti e delle colline fiorentine.

Le disposizioni restrittive, le chiusure stabilite a fasi alterne nel periodo del lockdown di molte strutture hanno causato il dirottamento delle forze sanitarie sulla gestione del virus e l’interruzione di servizi sanitari che potevano essere rinviati. Questo improvviso e mutato scenario si è ripercosso sull’accesso alle prestazioni necessarie, ridimensionato o aggravato da ritardi, allungamenti delle liste di attesa, a scapito soprattutto degli anziani e delle fasce deboli della popolazione. “La pandemia non solo ha provocato danni ingenti alla salute pubblica con effetti a lungo termine - dichiara il sindaco Paolo Sottani - ma ha allargato la forbice sociale, evidenziando le nette disuguaglianze che già erano presenti nel nostro paese. Per questa ragione riteniamo indispensabile valutare quale sia stato l’impatto dell’emergenza sui tanti aspetti della vita sociale al fianco di esperti e medici che tutti i giorni devono fare i conti con lo stato altalenante della curva epidemiologica, ricordando che la sola via d’uscita dal tunnel al momento è rappresentata dalla vaccinazione, dobbiamo necessariamente ricorrere all’unico strumento che ci permette di combattere una battaglia devastante, tutelare la nostra vita e quella degli altri”. Prenotazioni fino ad esaurimento posti.

