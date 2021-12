Disservizi a Camaioni, Masetti: "Situazione intollerabile"

Molti residenti nella frazione di Camaioni si sono rivolti al Comune perché ormai da diversi giorni hanno problemi con la rete internet e in particolare con il gestore Tim.

L'amministrazione comunale, pur non essendo un aspetto di propria competenza, si è subito interessata per trovare una soluzione ed ha sollecitato il gestore affinché procedesse per una rapida soluzione.

I problemi sono connessi ad un guasto sul sito radiomobile di San Martino nell'area di Capraia Fiorentina.

Dopo ripetute sollecitazioni risulta che questa mattina i tecnici siano sul posto per risolvere il problema.

«Una situazione del genere è intollerabile e ingiustificabile. Si tratta di un servizio di utilità pubblica e per il quale i cittadini pagano e non poco. A mio avviso la risposta dovrebbe rientrare al massimo delle 24 ore. Ci sono cittadini che per lavoro usano la rete, famiglie che rischiano di rimanere isolate e il gestore deve assicurare tempi di intervento più celeri rispetto ai 5 giorni che sono trascorsi dalla prima segnalazione», afferma il sindaco Paolo Masetti.