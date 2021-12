Ecogiovedì, dai 'Gas' all'abbigliamento etico si presentano a Sovigliana

Un incontro per ripartire dalle basi e capire che cosa sono e a cosa servono le botteghe del commercio equo, i gruppi di acquisto solidale e la filiera dell'abbigliamento etico, è in programma per il 16 dicembre alle 21.30 alla casa del popolo di Sovigliana (via Empolese, Vinci).

Ospiti della serata Deborah Lucchetti, Presidente di Fair e portavoce della Campagna Abiti Puliti, Samuela Marconcini, Presidente Gruppo Empolese Emisfero Sud e un rappresentante dei gruppi di acquisto solidale della zona. A moderare l'incontro sarà il giornalista Marco Sabia.

L'evento fa parte della rassegna 'Ecogiovedì', il ciclo di eventi che porterà alla nuova edizione del Festival EcoVinci, organizzati dalla Pro Loco di Vinci, Gas Millepiedi, Bio distretto del Montalbano, con il contributo e il patrocinio del Comune di Vinci.

La serata si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 e l'ingresso è consentito solo con green pass. Sarà possibile in alternativa seguire l'evento in diretta Facebook dalla pagina di EcoVinci Festival.

Per info e prenotazioni: Valentina 3338717157.

