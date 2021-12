Infiltrazioni e freddo al liceo 'Pontormo', incontro della MetroCittà a Empoli

Stamani, venerdì 10 dicembre, presso l’Istituto “Il Pontormo”, si è tenuto un incontro tra i delegati tecnici di Città Metropolitana di Firenze, i Sindaci Giacomo Cucini e Simona Rossetti, i rappresentanti degli studenti, alcuni genitori, il Dirigente Scolastico Filomena Palmesano e lo staff.

"Quello di stamani è stato un bel confronto con la dirigente scolastica, la componente degli insegnanti, degli studenti e dei genitori - sottolinea Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo e delegato all'edilizia scolastica per l'Empolese Valdelsa della Città Metropolitana di Firenze - E' stato un incontro importante. Ci ha permesso di raccontare ciò che stiamo facendo per risolvere le criticità presenti ma anche di analizzare soluzioni più a lungo termine, per garantire una migliore vivibilità degli spazi scolastici".

Venendo agli interventi, "stiamo lavorando sul fronte della copertura e delle infiltrazioni che si verificano in alcune aule: sin da gennaio, ci saranno importanti lavori. Anche per quanto riguarda le basse temperature riscontrate in alcuni degli spazi degli edifici che ospitano il Pontormo, i tecnici sono al lavoro per migliorare la situazione fin da subito. Credo serva un'analisi seria anche dal punto di vista impiantistico per risolvere, in maniera definitiva, un problema che persiste da anni ormai. Mi impegnerò con i tecnici e la ragioneria della Città Metropolitana, per cercare di capire in che modo poter intervenire su questi problemi strutturali".

In qualità di delegato all'Edilizia Scolastica della Metrocittà, Cucini visiterà tutti gli istituti scolastici superiori del circondario.

Nell'incontro al Pontormo, sono state elencate nel dettaglio le diverse criticità in merito all’impianto termico di via Bonistallo e, nel confronto costruttivo tra le parti, è emersa come soluzione a breve termine l’allungamento del tempo di accensione dell’impianto e la sostituzione della pompa per aumentare la portata dello stesso.

Inoltre è stato pianificato il sopralluogo dei tecnici della ditta Engie tutte le mattine della settimana prossima per la rilevazione della temperatura dei termosifoni alle ore 7.45 e per lo sfiatamento dell’aria delle tubature alle ore 07.00.

Anche per la sede principale di via Sanzio sono state evidenziate le criticità in merito all’impianto termico ad aria, che presenta varie sezioni di riscaldamento, alcune delle quali mal funzionanti, altre non sufficienti per garantire il calore adeguato a tutte le aule della sezione.

Si tratta di un impianto vetusto, che avrebbe bisogno di un intervento complessivo, per il quale la parte politica e la parte tecnica si impegnano nel reperimento dei fondi necessari e nella sua sistemazione a lungo termine.

Nel breve termine è stato concordato un allungamento dei tempi di accensione dell’impianto e sopralluogo immediato sulle UTA, al fine di renderle più efficienti termicamente.

A tali problematiche si sommano le infiltrazioni di acqua in alcune parti dell’Istituto principale, sulle quali sono stati già effettuati numerosi interventi, non risolutivi. Le parti sono oggetto di attenzione

dei tecnici, pertanto, a breve e medio termine, verranno effettuati dei lavori di riparazione e, a lungo termine, una sistemazione della copertura degli edifici, causa importante dei problemi rilevati.

La parte politica, rappresentata dal Sindaco Cucini, si è impegnata a interfacciarsi con i Dirigenti di Città Metropolitana al fine di impegnare i fondi necessari per il miglioramento complessivo del Liceo.

L’ISIS 'Il Pontormo' si impegna, anche attraverso tavoli simili di confronto e dialogo costruttivo di tutte le parti, a monitorare costantemente la giusta vivibilità degli edifici scolastici, luogo di vita dei ragazzi.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze