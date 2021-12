'La Via dei Presepi' sbarca in centro a San Miniato

Le vie del centro storico di San Miniato sono pronte ad animarsi con la prima edizione de “La Via dei Presepi”, un’iniziativa organizzata da Fondazione San Miniato Promozione e Pro Loco (col contributo di UnipolSai, del Ccn San Miniato e col patrocinio del Comune di San Miniato). Da sabato 11 dicembre – inaugurazione alle 16 ai Loggiati di San Domenico – i visitatori potranno sbizzarrirsi tra i 27 punti dove poter vedere e apprezzare i presepi realizzati da istituzioni, associazioni, commercianti e privati cittadini. Tra l’altro, per chi vorrà, sarà possibile anche votare il presepe più bello: percorrendo la Via dei Presepi, infatti, ogni presepe sarà contraddistinto da un numero o da una lettera; sulla mappa della Via dei Presepi, reperibile all’ufficio informazioni turistiche di San Miniato Promozione (piazza del Popolo 1) e alla Pro Loco (piazza del Popolo 31), è presente un tagliandino su cui scrivere il numero o la lettera che identifica il presepe preferito. A quel punto – recandosi nei due uffici appena citati – sarà possibile imbucare il tagliandino. In alternativa si può scattare una foto del presepe preferito e inviarla per mail a ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it, oppure postare la foto sui social taggando Fondazione San Miniato Promozione.

I presepi renderanno ancor più belli molti punti già suggestivi di San Miniato: il Duomo, la chiesa di San Domenico, la chiesa di San Francesco, palazzo Buonaparte, la chiesa di Santa Caterina, la cattedrale della Santissima Annunziata, la Fondazione San Miniato Promozione, l’arciconfraternita della Misericordia, la via Angelica, i vicoli carbonai, il monastero di San Paolo, il Pietrone, la casa famiglia della Caritas, il Dramma Popolare, le Finestre sul Seminario. Senza dimenticare i presepi realizzati dai commercianti: agenzia immobiliare Ceccatelli, Lullaby, Maggese, Téra, Gabriele Coiffeur, cartoleria Guardini, Narciso Creazioni, Essenza, L’Upupa, Pizzantica del Fondo, Recupero Creativo, Tabacchino di Gio. Questi tutte le opere a tema natività presenti nella Via dei Presepi. Ma non finisce qui, perché sul territorio sanminiatese ci sono altri presepi artistici: quello dell’associazione culturale I festaioli di Roffia, quello di Territorio in Comune a Ponte a Egola, il presepe artistico di Cigoli, Casa Rossi a San Miniato Basso, il presepe vivente di San Miniato Basso. “Questa iniziativa – spiega il presidente di Fondazione SMP Marzio Gabbanini – coinvolgendo tutte le associazioni culturali e non di San Miniato, con presepi da loro stesse realizzati, vuole far rivivere in uno spirito di condivisione le prossime festività natalizie. Colgo l’occasione per augurare alla popolazione e alle categorie economiche del territorio un sereno Natale e un migliore 2022”.

Fonte: Ufficio Stampa