Lavori alla rete elettrica, Radio Lady e SeiSei Vintage non in onda per una mattina

A causa di un'interruzione dell'energia elettrica nei locali che ospitano la redazione di Radio Lady di Empoli per lavori di manutenzione non dipendenti dalla nostra volontà, per la mattina di oggi Radio Lady e Radio SeiSei Vintage non saranno in onda sulle usuali frequenze in Fm e in streaming. La corrente elettrica dovrebbe venire ripristinata entro le 14 della stessa giornata di venerdì 10 dicembre. La redazione di Radio Lady e di SeiSei Vintage si scusano per il disagio.