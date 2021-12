Lavori in via Bagnoli: cambia la viabilità a Montelupo Fiorentino

Toscana Energia deve svolgere a Montelupo Fiorentino un intervento finalizzato all'estensione della rete del gas e per questa ragione sono previsti cambiamenti di viabilità.

Sono dettagliati in un'ordinanza pubblicata dall'ufficio lavori pubblici che prevede, dalle ore 8 del 13 dicembre alle ore 19 del 23 dicembre e dalle ore 8 del 3 gennaio alle ore 19 del 14 gennaio:

Fase I: senso unico su via Bagnoli verso via Fonda, nel tratto tra l’intersezione con via Fonda e l’inizio del parcheggio a pettine posto sul lato sinistro dopo l’accesso a Piazza Serafini e divieto di sosta su via Bagnoli, nel tratto tra l’intersezione con via Fonda e l’inizio del parcheggio a pettine posto sul lato sinistro dopo l’accesso a Piazza Serafini, per ogni tipologia di parcheggio esistente;

Fase II: senso unico alternato su via Bagnoli nel tratto tra l’inizio del parcheggio a pettine posto sul lato sinistro dopo l’accesso a Piazza Serafini e il termine del tratto di intervento e divieto di sosta su via Bagnoli nel tratto tra l’inizio del parcheggio a pettine posto sul lato sinistro dopo l’accesso a Piazza Serafini e il termine del tratto di intervento.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa