Lavori e allerta meteo sull'A1: chiusure su Panoramica e Firenze Nord

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, come condiviso con le amministrazioni territoriali interessate, è prevista la chiusura dei seguenti tratti, fino alle 12:00 di domani, in modalità continuativa: verso Firenze, con chiusura del tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e Località Aglio (km 255+450), con conseguente uscita obbligatoria alla stazione di Rioveggio; verso Bologna, con chiusura del tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700).

La chiusura si rende necessaria a seguito dell'emissione di allerta meteo emanata dagli enti previsori, tra la giornata di oggi e la mattina di domani, sabato 11 dicembre. La presenza di cantieri inamovibili relativi ai piani di assesment gallerie e ponti e viadotti che Autostrade per l'Italia ha avviato, in accordo alle più recenti linee guida emesse dal MIMS, su tutta la rete di competenza, costituiti prevalentemente da deviazioni di traffico con doppio senso di circolazione e corsie a larghezza ridotta, non consente, infatti, l'attuazione delle operazioni di sgombero neve dalla carreggiata contestualmente alla circolazione del traffico autostradale.

Di conseguenza alle suddette chiusure, saranno completamente chiuse le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, in entrata e in uscita. Inoltre, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze.

Saranno contestualmente chiuse anche le aree di servizio "Roncobilaccio est" e "Roncobilaccio ovest", situate all'interno dei tratti.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta garantito in ogni caso attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, dalle 21:00 di questa sera venerdì 10 alle 7 di sabato 11 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiusa l'uscita della stazione di Firenze nord, per chi proviene da Bologna; sarà chiuso l'allacciamento con la A11 Firenze-Pisa nord, per chi proviene da Bologna.

In alternativa, chi proviene da Bologna ed è diretto sulla A11 Firenze-Pisa nord, potrà uscire alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria e proseguire sulla A11 dalla stazione di Prato est.

Nella stessa notte e con lo stesso orario, sarà chiusa anche l'area di servizio "Bisenzio ovest", situata nel tratto compreso tra Firenze nord e Scandicci, verso Roma.

Panoramica: slittano le chiusure Rioveggio-Località e allacciamento A1 Direttissima-Rioveggio

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e verifiche tecniche delle opere d'arte, in orario notturno, dalle 20 di lunedì 13 alle 6 di martedì 14 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e Località Aglio (km 255+450) verso Firenze, con conseguente uscita obbligatoria alla stazione di Rioveggio; sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700) verso Bologna.

Di conseguenza, saranno completamente chiuse le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, in entrata e in uscita.

Inoltre, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze.

Inoltre, dalle 19 di lunedì 13 alle 6 di martedì 14 dicembre, saranno chiuse anche le aree di servizio "Roncobilaccio est" e "Roncobilaccio ovest", situate all'interno dei tratti.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta garantito in ogni caso attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alle stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

Inoltre, sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, sono state annullate le ultime due chiusure in programma dei tratti Rioveggio-Località Aglio verso Firenze e allacciamento A1 Direttissima-Rioveggio in direzione di Bologna, che erano previste nelle due notti di sabato 11 e domenica 12 dicembre.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa