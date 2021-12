Made in Montelupo, mercato a km 0 in città

Prosegue il "Natale ad Arte" di Montelupo Fiorentino.

Il prossimo fine settimana previsto un appuntamento per gli appassionati di ceramica e non solo.

Le strade del centro storico ospiteranno "Made in Montelupo", il mercato straordinario delle aziende ceramiche del territorio.

Circa 20 gli espositori che proporranno i loro oggetti, rigorosamente certificati e di qualità, in un'iniziativa promossa dall'Associazione Strada della ceramica in collaborazione con CNA.

«Il Natale è spesso sinonimo di mercatini. Noi abbiamo provato ad essere originali anche in questo: rendendo protagonista la nostra ceramica. Il risultato è un mercato di altissima qualità in cui i visitatori avranno la possibilità di acquistare direttamente dai nostri ceramisti la loro produzione. Un'occasione unica per fare regali speciali.

Un'iniziativa che si colloca in continuità con tutto il programma degli eventi che abbiamo ideato per questo periodo. Un programma che valorizza le peculiarità della nostra città e che vuole essere un buon motivo per i visitatori per scegliere Montelupo rispetto ad altri luoghi», afferma l'assessore alla cultura Aglaia Viviani.

Tanti gli appuntamenti in programma per il fine settimana.

Sabato 11 dicembre alle ore 16.00 è prevista una visita guidata speciale al Museo della ceramica e alla Fornace inaugurata nella sua nuova veste con il maestro Eugenio Taccini, accompagnato dalla direttrice della Fondazione Museo Montelupo, Benedetta Falteri. Per informazioni chiamare il Museo della ceramica la numero 0571/1590300.

Lo stesso giorno l'artista Serena Tani, terrà nel suo studio un Workshop per la realizzazione di carta con l'uso dei telai di legno e materiali naturali come foglie, fili di erba e argilla liquida. La durata è di 1 ora ed è necessario prenotarsi al numero 3395262271.

Domenica 12 dicembre spazio alle attività per i bambini con un laboratorio tenuto da Serena Tani alle ore 10.30 dal titolo Favole animate.

Nel pomeriggio alle 16.30 il maestro Eugenio Taccini terrà un laboratorio per bambini che ruota attorno alla figura di Pinocchio.

Per entrambi è consigliata la prenotazione al numero 0571/1590300.

In oltre per entrambi i giorni è possibile visitare la mostra Tritume, allestita presso il Palazzo Podestarile, aperta ad ingresso gratuito con orario 10/13 e 15/19. Un esposizione che presenta il racconto di un'esperienza particolare che si è tenuta a Montelupo Fiorentino nel periodo estivo e che ha visto artisti, artigiani e cittadini lavorare assieme per la realizzazione di un'opera collettiva; con la curatela di Christian Caliandro.

Infine da non perdere il temporary shop dei produttori della Ceramica di Montelupo troverete una vendita straordinaria di tutti gli oggetti che hanno decorato gli alberi di Natale dell’edizione 2020, una bella selezione di piatti e vasi che esprimono il meglio del fatto a mano della ceramica del territorio nelle versioni della ceramica tradizionale e contemporanea. Un’occasione unica per scegliere fra oltre 500 pezzi artigianali e regalare o regalarsi bellezza e qualità a chilometro zero.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa