Magie di Natale, cabaret ed equilibristi nel weekend di Castelfiorentino

Street band e cabaret. Giochi con i trampoli e sketch. Musica e divertimento assicurato sulla pista di pattinaggio di ghiaccio, dove è imperdibile una foto-ricordo per confezionare anzitempo un biglietto di Auguri originale.

Tra sabato 11 e domenica 12 dicembre, le vie dello shopping di Castelfiorentino si animano con “Magie di Natale 2021” evento promosso dall’associazione del CCN “Tre Piazze”, dal Comune di Castelfiorentino e da Confesercenti in collaborazione con Proloco.

Avvio sabato pomeriggio in Piazza Gramsci con “Mitch e i Cosplayer”, noto Dj di Radio 105 (al secolo Giovanni Mencarelli), protagonista insieme ai suoi personaggi fantastici di una serata all’insegna del divertimento sulla Pista di Pattinaggio, con sketch e lancio di gadget.

Domenica 12 dicembre, con i negozi aperti, si esibirà nel pomeriggio Street Band “Second Line” e la loro musica itinerante che sarà accompagnata da giochi con i trampoli e un breve sketch teatrale.

In Piazza Gramsci, infine, ci saranno altre attrazioni, aperte come la pista di pattinaggio anche negli altri giorni della settimana.

Tutte le attività in programma vengono svolte nel pieno rispetto dell’emergenza sanitaria e delle norme anticovid. Si invitano dunque i partecipanti a osservare tali regole mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza, indossando la mascherina nel caso in cui tale distanza non possa essere rispettata.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa