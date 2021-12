Mostre gratuite al centro Le Corti e biglietto unico per i musei di Montespertoli

L’Amministrazione Comunale ha approvato in giunta le tariffe 2022 per i servizi culturali, museali e bibliotecari e le principali novità riguardano il Centro Culturale Le Corti e i Musei di Montespertoli.

La prima novità è relativa alla possibilità di installare gratuitamente mostre temporanee presso l’Auditorium del Centro Culturale "Le Corti" dove, in seguito alla riqualificazione conclusasi a luglio 2021, sono stati predisposti dei supporti per l’esposizione di quadri e fotografie. “Si tratta di un’ulteriore occasione per far vivere il Centro Culturale e renderlo ancora di più un luogo di scambio e di aggregazione” spiega Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura.

La Giunta ha poi confermato il biglietto unico per visitare i tre musei di Montespertoli al costo di 5 euro, introducendo la possibilità di uno sconto di 2 euro rivolto ai visitatori che presenteranno un coupon messo a disposizione dalle strutture ricettive, situate nel Comune di Montespertoli, ai Soci UniCoop e ai Soci Coop di Montespertoli. E’ stata anche introdotta la possibilità di prenotare delle visite guidate della durata di un’ora e mezzo nei tre musei al costo di 5 euro a persona.

Infine, l’Amministrazione ha stabilito la possibilità di vendere presso l’Ufficio Turistico e i Musei di Montespertoli, oltre alle pubblicazioni realizzare e promosse dal Comune di Montespertoli, anche pubblicazioni realizzate e pubblicate da soggetti terzi, locali e non, il cui contenuto sia strettamente legato alla conoscenza e diffusione del patrimonio artistico, culturale e storico del territorio di Montespertoli.

“L’approvazione delle nuove tariffe rappresenta uno sforzo concreto di immaginare il futuro dei nostri musei e dei nostri servizi culturali, cercando di andare sempre più nella direzione della promozione del territorio a 360°” conclude Alessandra De Toffoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa