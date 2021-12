Il sottopasso della stazione di Empoli nuova 'tela' per i murales

Nei mesi scorsi il Comune di Empoli ha messo a disposizione di chiunque fosse interessato a realizzare opere di street art alcuni “Muri Liberi” dislocati in varie zone del territorio comunale.

L’idea alla base del progetto Empoli. Oltre i muri è infatti quella di stimolare la realizzazione di graffiti, murales e di ogni altra forma di arte di strada, nel pieno rispetto degli spazi cittadini.

Pochi giorni dopo la pubblicazione sul sito web comunale della lista dei Muri Liberi disponibili sono pervenute due richieste da parte di giovani street artist del nostro territorio: Daniele Mariti e FORMA. I due writers lavoreranno insieme sul muro del sottopassaggio pedonale di Via dei Cappuccini, realizzando due murales connessi dal tema della mobilità sostenibile.

L’inizio dei lavori è previsto per questo fine settimana, durante il quale sarà pertanto vietata la circolazione pedonale dal lato stazione del sottopassaggio.

In attesa di vedere le loro opere comparire lungo questa importante arteria di circolazione cittadina, conosciamo meglio i due artisti che, per primi, inaugureranno l’utilizzo dei Muri Liberi comunali:

Daniele Mariti

Classe 1994, illustratore e graphic designer, Daniele Mariti inizia a sperimentare varie tecniche artistiche e ad utilizzare diversi tipi di materiali, nei suoi anni di formazione presso il Liceo Artistico di Empoli.

Durante il corso di laurea in Industrial Design presso all’ISIA di Firenze, oltre a dedicarsi alla progettazione di oggetti, si è avvicinato al mondo della grafica e dell’illustrazione.

Sperimenta e declina il suo stile con passione nella street art, nell'animazione e nello streetwear, utilizzando materia e segno per esprimere mondi inusuali e colorati.

Forma

Forma inizia a disegnare prestissimo, alle scuole elementari quando già copiava flora e fauna dalle enciclopedie e dai libri di scienze. Poco dopo si è sviluppata la sua passione per il fumetto e, a metà degli anni 90 viene assorbito dalla cultura hip hop. Dal 1997 dipinge usando gli spray, influenzato dai lettering toscani, milanesi e romagnoli, cercando sempre l’originalità nell’intreccio delle lettere.

Nel 2000 ha creato gli strampalati pesci protagonisti della serie “Fish Hermann & Friendz” che presto sono scappati dalla carta e finiti sui muri, sugli adesivi e sulle tele.

Nel corso degli anni ha avuto la possibilità di portare la sua arte, i suoi lettering ed i suoi animalini azzurri in giro per l'Italia e per l'Europa.

Forma fa parte delle crew Dm, Etks e United, e dei collettivi Raccattati e Capelli & Capezzoli!

Fino al 9 Gennaio 2022 le sue creazioni sono esposte, insieme a quelle degli altri membri del Collettivo Raccattati, presso il Wine Bar Maciste di Empoli.

"Siamo davvero contenti che il progetto ‘Empoli. Oltre i muri’, ideato dall’amministrazione comunale, stia iniziando a prendere forma attraverso l’utilizzo responsabile dei sui Muri Liberi della nostra città - evidenzia Giulia Terreni, assessore alla cultura e al turismo – crediamo davvero che, attraverso la street art possano definirsi nuove opportunità di espressione artistica per giovani artisti empolesi, e non solo. Confidiamo inoltre che queste opere possano delineare inediti percorsi di visita della nostra città".

I Muri Liberi comunali, possono essere richiesti in uso da parte di artisti, collettivi, associazioni e scuole per la realizzazione di graffiti o murales nel rispetto del Regolamento Comunale per la realizzazione di opere di Street Art. Per visualizzare i muri disponibili e presentare richiesta, basta consultare la pagina https://www.empoli.gov.it/muri-liberi-street-art

Allo stesso indirizzo, i privati o le aziende interessate a mettere a disposizione un proprio muro quale “Muro Libero” potranno trovare tutte le informazioni e la modulistica necessarie.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa