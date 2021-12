Pattinaggio, mercatini e musica: le date del Natale nell'Empolese Valdelsa e Cuoio

Empoli città del Natale - 2021

Mancano meno di due settimane alla data rossa del calendario preferita da grandi e piccini. Il Natale è alle porte, e dopo quello sottotono e molto casalingo del 2020 causa Covid-19, quello di quest'anno è tornato alla riscossa con eventi tradizionali sparsi un po' ovunque.

Anche nell'Empolese Valdelsa e nel cuoio non mancano i tradizionali appuntamenti fatti di luci, mercatini, street food a tema e letterine da consegnare a Babbo Natale, nella speranza che arrivi il regalo tanto desiderato. In vista del 25 dicembre abbiamo raccolto gli eventi che si terranno sul territorio, consultabili in unico articolo per decidere dove trascorrere una giornata all'insegna del Natale, mettersi alla prova sui pattini o viaggiare sui trenini del Natale.

Natale 2021, il calendario delle feste nell'Empolese Valdelsa e cuoio.

Empoli: mercatini e pattinaggio sul ghiaccio

Dicembre è il mese in cui Empoli si trasforma in "Città del Natale". Per questo la città e tutte le sue frazioni si sono illuminate e colorate con le proiezioni sui palazzi, le cui foto circolano ormai da giorni sui social. Dopo l'inaugurazione delle luminarie e delle attrazioni, continuano gli eventi come i mercatini in piazza della Vittoria e il pattinaggio sulla pista di ghiaccio. Qui le date e gli orari delle attrazioni

Montespertoli: musica, cibo e pattinaggio

La pista di pattinaggio in piazza del Popolo a Montespertoli (foto gonews.it)

Anche a Montespertoli sarà possibile scivolare sul ghiaccio coi pattini in piazza del Popolo, fino al 9 gennaio. Questo fine settimana invece mercatino natalizio sia di sabato che di domenica. Natale è anche musica, con i due concerti della "Amedeo Bassi" mentre sabato 18 e domenica 19 si fa merenda coi prodotti tipici in centro (Il programma).

Capraia e Limite: presepe animato e mercatino sul lungarno

A Capraia e Limite vi aspetta il grande presepe animato "Una notte a Betlemme". Largo allo shopping domenica 12 con "Natale sul Lungarno" con il mercatino di artigianato locale, stand gastronomici, animazione, giochi per bambini, cori di Natale e spettacolo finale con artisti del fuoco.

Montaione: mercatini nel borgo, c'è anche Babbo Natale

Nelle due domeniche, 12 e 19 dicembre, il borgo di Montaione si colora con mercatini e laboratori creativi, dove sarà inoltre possibile acquistare prodotti tipici del territorio. Musica, spettacoli in entrambe le date e divertimento per bambini con "La Casa di Babbo Natale" e gusto per i più grandi, con il tradizionale Vin Brulé.

Montelupo: Natale nel segno della ceramica

Il Natale a Montelupo è nel segno dell'arte e, in particolare, della sua arte per eccellenza: la ceramica. Sabato 11 dicembre visita guidata speciale al Museo della ceramica e alla Fornace inaugurata nella sua nuova veste. Domenica 12 mattina e pomeriggio con i laboratori per bambini. Sarà invece possibile acquistare i prodotti artigianali con il mercato straordinario delle aziende ceramiche del territorio "Made in Montelupo", con circa 20 espositori in centro storico.

Cerreto Guidi: la "Via dei Presepi" in mostra alla Villa Medicea

La decima edizione de "La Via dei Presepi di Cerreto Guidi" sarà visitabile fino al 9 gennaio. Sono circa 50 i presepi allestiti che si trovano nel centro storico, nella Villa Medicea, nella Palazzina dei Cacciatori e in alcuni fondi del centro storico.

Vinci: la musica nelle chiese di Leonardo

La musica dal vivo nelle chiese torna sotto Natale a Vinci, con il festival concertistico “Qui Cantat”. Tre appuntamenti musicali, ad ingresso gratuito, l'11 e il 23 dicembre e il 9 gennaio: qui tutte le informazioni.

Certaldo: Babbo Natale a Palazzo

Nel borgo di Certaldo alto domenica 12 dicembre ci sarà un ospite speciale a Palazzo Pretorio: proprio lui, Babbo Natale. Mentre i più piccoli potranno incontrare il re del regali dalle 15 alle 18, per i più grandi ci saranno i mercatini, con replica martedì 19 dicembre.

Castelfiorentino: con "Magie di Natale" pattinaggio, shopping e equilibristi

Presepi illuminati, Castelfiorentino

Tra sabato 11 e domenica 12 dicembre, le vie dello shopping di Castelfiorentino si animano con “Magie di Natale 2021”. In entrambi i giorni negozi aperti, street band, equilibristi e pattinaggio sul ghiaccio in piazza Gramsci.

Inoltre sempre a Castelfiorentino, e a Gambassi Terme, saranno organizzati i mercatini di Natale dell'Associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca.

Fucecchio: presepi artistici in mostra e radio in centro

A Fucecchio arriva “Il Natale nel Cuore”, mostra personale di presepi artistici a cura dell'artista Claudio Terreni, inserita all'interno della rassegna “Terre di Presepi”. La mostra, visitabile fino al 6 gennaio il cui ingresso sarà ad offerta libera, si fa portavoce anche di un forte spirito solidaristico: il ricavato, infatti, verrà interamente devoluto ai progetti "Scuola materna Denise Latini" in Senegal e "Sostegno scolastico movimento Shalom Onlus" in Burkina Faso.

Novità di quest'anno è anche Radio Centro Fucecchio, nata dall'accordo del Comune con l'emittente empolese Radio Lady. La filodiffusione, già ascoltabile nelle principali vie e piazze dello shopping fucecchiese, riprodurrà alcuni dei più famosi brani musicali natalizi e i grandi successi degli anni '80 e '90 che faranno da sottofondo agli acquisti e alle passeggiate dei cittadini tra le vetrine del centro di Fucecchio per tutto il mese di dicembre.

Castelfranco di Sotto: Natale in viale Italia

Domenica 12 dicembre Castelfranco si accende di musica e colori con l’evento “Aspettando il Natale con Noi di Viale Italia": dalle 11 in poi mercatini lungo in viale, musica e Villaggio di Babbo Natale dove i bimbi potranno consegnare la propria letterina e dove forse, nevicherà davvero. Un mezzo di trasporto speciale accompagnerà i visitatori per tutto il paese: il trenino di Natale.

San Miniato: presepi in centro e "Pinocchio sotto l'Albero"

San Miniato basso domenica 12 dicembre si trasforma in un vero e proprio villaggio di Natale. Come a Castelfranco, anche qui sarà possibile muoversi con il trenino di Natale. Tanti appuntamenti, dai laboratori alla baby dance fino alla scenografica Casa di Babbo Natale e alla sfilata canina a tema natalizio. Per lo shopping natalizio ci saranno i negozi aperti con sorprese e offerte speciali e il mercatino dell'artigianato, oltre agli stand gastronomici dove sarà possibile fermarsi a pranzo e a cena. Nel pomeriggio divertimento e spettacolo con la sfilata canina a tema natalizio e l'accensione dell'Albero di Natale, a cura della Misericordia di San Miniato Basso.

In centro storico a San Miniato invece, a partire da sabato 11, sarà possibile vistare "La Via dei Presepi": saranno 27 punti dove poter vedere e apprezzare i presepi realizzati da istituzioni, associazioni, commercianti e privati cittadini.

Montopoli: presepi, mercatini e... tartufo

Presepi, mercatini, case di Babbo Natale e tartufo sotto l'albero. Le festività natalizie si accendono anche a Montopoli con un calendario ricco di appuntamenti. A Castel del Bosco c'è il bosco incantato mentre a San Romano è visitabile il presepe artistico, giunto alla sua 99esima edizione. In contemporanea sempre domenica 12, Montopoli accoglie i più piccoli con laboratori e visite alla casa di Babbo Natale. Con 'Bianco fino a Natale' Montopoli valorizza il re dei boschi anche per le feste: ci sarà anche una caccia nei boschi tartufigeni della fattoria Varramista. Al link per scoprire di più.

Margherita Cecchin