Oltre 100 conti di gioco online, alcuni intestati a persone ignare: denunciato in Maremma

Gestiva oltre 100 conti di gioco su diverse piattaforme online, e decine erano intestati ad ignari cittadini. Per questo un uomo è stato denunciato in Maremma, durante un'attività di controllo della guardia di finanza nel mondo delle scommesse online.

Tutto è iniziato da una delle denominate "segnalazioni operazioni sospette" o s.o.s, le cui indagini sono svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Il reparto delle fiamme gialle di Grosseto, approfondendo la segnalazione, ha individuato e denunciato l'uomo, che aveva intestato su altre persone dei conti gioco a loro insaputa. Negli oltre 100 conti gestiti dal soggetto, negli ultimi anni sono transitati oltre 5 milioni di euro, con connesse violazioni economiche ed antiriciclaggio.

Sempre nell'ambito dei controlli delle fiamme gialle di Grosseto, i reparti territoriali si sono dedicati all'approfondimento dei punti gioco sul territorio, dove si trovano le macchinette. I finanzieri di Grosseto, Follonica e Orbetello hanno controllato decine di punti gioco, verificando la correttezza di impianti, registrazione dei dati e dei titolari dei conti, compresa l'osservanda degli adempimenti antiriciclaggio. Non sarebbero emerse particolari irregolarità, se non un'attività che nonostante fosse in regola con la disciplina delle scommesse, è stata sanzionata per il mancato rispetto delle norme anti Covid poiché i dipendenti erano sprovvisti di Green pass.