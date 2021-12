Open day online per la scuola media montessoriana di Greve in Chianti

Si terrà domani, alle ore 10, l'open day on line organizzato dall’Istituto Comprensivo di Greve in Chianti che permetterà alle famiglie di conoscere finalità e contenuti della nuova sperimentazione del metodo montessoriano nella scuola secondaria di primo grado di Greve in Chianti, diretta da Francesca Ortenzi.

Per partecipare all'open day occorre esprimere la propria richiesta e scrivere all’indirizzo orientamentogreve@comprensivogreve.it. Le iscrizioni sono aperte dal 4 al 28 gennaio 2022 e si effettuano on line all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline.

L'open day dell'Istituto comprensivo di Greve in Chianti proseguirà in generale per tutti gli altri plessi alle ore 11.20 per la presentazione delle scuole primarie e alle ore 15 per le scuole dell’infanzia.

La novità è l'apertura, in forma sperimentale, nella scuola secondaria di primo grado di Greve in Chianti di un nuovo percorso a indirizzo montessoriano rivolto ad una classe. Si tratta di un progetto pilota, innovativo e inedito anche in questo caso nel panorama regionale e tra i pochi presenti in Italia, che scommette sull’introduzione del metodo laboratoriale ed esperienziale all'interno della scuola secondaria, secondo una collaborazione attiva da anni promossa, realizzata e condivisa dall’Istituto comprensivo, dal Comune e dall’Associazione Montessori Chianti.

Per l'attivazione del progetto è fondamentale anche il ruolo dell'Istituto comprensivo della scuola secondaria Riccardo Massa di Milano, scuola capofila della Rete nazionale di scuole Montessori finalizzata alla sperimentazione della “Scuola Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Montessori"”

Il progetto è stato varato dal Consiglio di Istituto, dal Consiglio dei Docenti e ha ottenuto l'ok della Conferenza educativa zonale grazie all’impegno e all'attenzione del sindaco Paolo Sottani e dell’assessore alle Politiche educative Maria Grazia Esposito. Uno dei tre partner del progetto è l’Associazione Montessori Chianti, presieduta da Daniela Biazzo, che lavora alla realizzazione del percorso con il contributo della Fondazione CR Firenze.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino